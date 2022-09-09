Анонсы: Motorola Edge 30 Fusion – глобальная версия Moto S30 Pro

09.09.2022, MForum.ru

Вторым анонсом от Motorola стал Edge 30 Fusion, представляющий собой глобальное издание Moto S30 Pro. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 888+ и оснащена 6,55-дюймовым pOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления до 144 Гц.

В активе Motorola Edge 30 Fusion присутствуют 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины), 32 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, поддержка NFC и стереодинамики Dolby Atmos / LDAC – присутствуют.

Материалом задней панели может быть стекло или кожа, при этом стеклянная версия немного толще и тяжелее (158,48 x 71,99 x 7,68 мм и 175 г против 158,48 x 71,99 x 7,45 мм и 168 г). Купить новинку можно за 600 евро, что почти вдвое дороже цены на домашнем рынке (2199 юаней).