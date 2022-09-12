Спутниковая связь: Эспресс-АМУ4 получит российскую полезную нагрузку

12.09.2022, MForum.ru

Прошло совещание АО ИСС с представителями ФГУП "Космическая связь" в связи с договором на создание Экспресс-АМУ4.

Как ожидается, этот спутник будет создан на базе российской платформы Экспресс-1000Н АО ИСС, также силами ИСС будет разработана полезная нагрузка, которая ранее закупалась по импорту у Thales Alenia Space.

Сроки создания нового спутника и его будущая позиция не анонсируются.

Экспресс-АМУ4 предназначен для обеспечения услуг связи и вещания на европейской территории России, на страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки, части Северной Америки.

👉 Больше о российской гражданской спутниковой группировке ГК ПС "Космическая связь"

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теги: спутниковая связь