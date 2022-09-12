IT: Законопроект о "принудительном лицензировании" вызвал критику российских разработчиков ПО

12.09.2022, MForum.ru

Напомню, что принудительное лицензирование зарубежного ПО (инициатива Д.Кузнецова, СРЗП), подразумевает, что продуктами зарубежных производителей, ушедших с российского рынка, предлагается пользоваться без согласия правообладателей.

Это связано с рядом рисков. Например, в странах, где находятся такие правообладатели, могут поступить аналогично с российским ПО. Другой риск - в отсутствии официальной поддержки разработчика, что ставит уже вопросы безопасности использования зарубежных решений, в частности, вопросы уязвимостей.

Куда более реалистичным мне представляется риск того, что слишком многие российские участники рынка сделают выбор в пользу использования бесплатного импортного ПО, что серьезно ударит по перспективам российского ПО и российских разработчиков такого ПО.

Подробнее: kommersant.ru

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теги: IT программное обеспечение айти