Анонсы: В Индии Realme C30s оценили в 7499 рупий

MForum.ru
14.09.2022,
Realme выпустил на индийский рынок смартфон начального уровня под названием Realme C30s. Несмотря на то, что это бюджетное устройство, C30s отличается привлекательным дизайном и всеми необходимыми функциями.
Realme C30s предлагает 6,5-дюймовый ЖК-экран разрешением HD+ с каплевидным вырезом. Частота обновления экрана – 60 Гц, соотношение площади экрана к площади передней панели составляет 88,7%.
Основа аппаратной платформы UNISOC SC9863A (28 нм, графика PowerVR Rogue GE8322) дополненный 2/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. ОС – Android 12 с оболочкой Realme UI GO Edition.
Фоточасть Realme C30s включает в себя 8 Мп тыловую камеру без дополнительных сенсоров и 5 Мп фронтальную. Дактилоскопический сенсор присутствует – размещен на боковом торце.
Realme C30s выпускается в двух конфигурациях: модель 2 ГБ + 32 ГБ оценена в 7499 индийских рупий, тогда как вариант 4 ГБ + 64 ГБ обойдется в 8999 рупий. Купить Realme C30s можно будет в двух цветах: синем Stripe Blue и черном Stripe Black.
© Антон Печеровый,
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