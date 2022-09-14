5G: 5G в России в очередной раз "не прошел"

MForum.ru
14.09.2022,
Свидетельство этому - предложение Минцифры, пока суть да дело, перераспределить 1,3 млрд руб, которые было выделили под конверсию частот для 5G под более "приоритетные задачи". Об этом рассказывает "КоммерсантЪ"
Тем самым стало очевидно, что развертывание сетей 5G в качестве приоритетной государственной задачи не стоит. Свидетельство этому - президент страны так и не подписал план конверсии частот, предложенный Минцифры еще в 2020 году.
Впрочем, этот неподписанный план - также лишь робкая полумера, поскольку он не предусматривает высвобождение под 5G частот 3.4-3.8 ГГц. Но в нем хотя бы шла речь о конверсии диапазона 2.3-2.4 ГГц под 5G, а также передача под 5G частот 700 МГц. (Менее интересны частоты 4.8-4.99 ГГц и 24-29 ГГц).
В общем, ситуация продолжает выглядеть тупиковой. Сдвиги в ней, похоже, возможны только в ситуации, когда исполнится известный прогноз ходжи Насреддина "или ишак, или..."
А пока что стоило хотя бы передать операторам частоты 700 МГц под LTE, отобрав их у телевещателей. Но на такие смелые действия в Минцифры явно не готовы, тем более, что в июне вещателям, напротив, продлили возможность пользования этим диапазоном еще на год.
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теги: кадры частоты регулирование Минцифры пятое поколение
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