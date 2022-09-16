5G: Ericsson представила радио решение 5G с высокой энергоэффективностью

MForum.ru

5G: Ericsson представила радио решение 5G с высокой энергоэффективностью

16.09.2022, MForum.ru

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Высокое потребление энергии - одна из проблем сетевого оборудования 5G. Ericsson сообщает, что малайзийский B2B оператор 5G Digital Nasional Berhad (DNB) станет первым в Азии, кто развернет новое поколение радиооборудования, которое, как утверждается, сокращает эксплуатационные расходы за счет повышенной энергоэффективности.

 

 

По заявлению Ericsson, базовые станции Air 3268 для сетей 5G с использованием частот среднего диапазона, является самой легкой и компактной радиостанцией с поддержкой Massive MIMO в отрасли. Блок весит всего 12 кг, то есть он на 40% легче предыдущего поколения и на 18% эффективнее.

DNB будет развертывать решение 5G в национальном масштабе.

В решении Ericsson используется система Ericsson Silicon SoC, обеспечивающая оценку качества каналов в реальном времени и точное формирование луча с тем, чтобы улучшать качество покрытия.

DNB ведет переговоры с операторами мобильной связи страны по определению стоимости доступа к сети 5G, который бы устроил все стороны.

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теги: телеком 5G пятое поколение Малайзия B2B

© Алексей Бойко, MForum.ru

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