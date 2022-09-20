ЦОД: ВымпелКом создаст ЦОД под Владивостоком

20.09.2022, MForum.ru

Партнером проекта выступит Key Point, работающий по франшизе 3data. Договор подразумевает емкость ЦОД в 880 стоек. Оценка инвестиций - 3 млрд рублей. Первая очередь должна быть запущена до конца 2022 года. Часть мощностей оператор задействует по свои нужды, часть будет предоставлять другим компаниям в рамках своего B2B бизнеса.

У ВымпелКом есть также контракт с Key Point на строительство ЦОД в Новосибирской области.

С Key Point сотрудничает также МегаФон - это касается Сибири и Дальнего Востока.

К сотрудничеству с этой компанией операторов привлекает ее модульный подход (1 модуль - 220 стоек) - всегда можно масштабировать ЦОД там, где он оказался востребованным и мощностей перестало хватать.

В теории на Дальнем Востоке будет запускать ЦОД также и Ростелеком. Но конкретики по этой теме пока что нет.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»: «На фоне постоянно меняющихся внешних факторов «ВымпелКом» способен оперативно реагировать на ситуацию и определять нестандартные стратегии развития, следуя тенденциям рынка, а зачастую, опережая их. Так, партнёрство с «Кей Поинт» обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и волевым решением генерального менеджмента «ВымпелКом», который один из первых среди компаний большой операторской четверки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД».

Евгений Вирцер, генеральный директор «Кей Поинт»: «Наше стратегическое партнёрство с «ВымпелКомом» обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жесткие корпоративные стандарты этого оператора связи как в отношении эксплуатационных характеристик инфраструктуры, так и в отношении параметров предоставляемых цифровых и коммуникативных сервисов билайн».

Коммерческий центр обработки данных Key Point создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь включает строительство двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт. Вторая очередь включает строительство еще двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 7 кВт. Реализуемый дата-центр будет иметь 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 10 МВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. Всего к моменту окончания проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Характеристики ЦОД сопоставимы с показателями лучших отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ТОР «Надеждинская» – рекордсмен по привлечению частных инвестиций. Сегодня 83 резидента инвестируют в проекты свыше 60 млрд рублей, причем треть из них – более 21 млрд рублей – уже вложена. 14 проектов успешно реализованы. В результате инвестиционной деятельности на ТОР «Надеждинская» около 2,5 тыс. человек получили работу на предприятиях резидентов.

Проблемы и вопросы. Что за оборудование поставляется в ЦОД? Это, впрочем, не так важно. Главное, что оборудование поставляется. Это хорошо. Кто будет обслуживать ЦОД? Кадровый вопрос на Дальнем Востоке стоит остро и может быть проблемой для всех, кто инвестирует в такие высокотехнологичные проекты.

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком ЦОД Приморский край Вымпелком билайн Кей Поинт Key Point