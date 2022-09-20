Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Башкирии

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Башкирии

20.09.2022, MForum.ru

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Оператор сообщает об улучшении покрытия 4G/LTE во всех районах республики Башкортостан. В основном была увеличена пропускная способность сети в сельской местности - в 400 малых населенных пунктах. В 20% сел и деревень, которые попали в зону модернизации, насчитывается менее 500 человек. В некоторых из них до сих пор не было покрытия LTE.

 

 

«Почти 40% населения региона проживает за пределами больших городов. Мы учитываем этот фактор и стремимся предоставлять сельчанам все возможности для дистанционного обучения и работы, использования веб-сервисов и общения с близкими. Результаты видим по постоянно растущему трафику: за год онлайн-активность жителей малых населенных пунктов выросла на 25%», — прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин. В среднем на жителя республики приходится порядка 16 ГБ мобильных данных в месяц.

Всего за год МегаФон модернизировал в Башкортостане порядка 1 тысячи базовых станций. Наиболее масштабные работы инженеры оператора провели в Белорецком, Уфимском, Туймазинском, Ишимбайском и Учалинском районах.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон Башкортостан

© Алексей Бойко, MForum.ru

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