Слухи: Samsung Galaxy A54 получит 50 Мп основную камеру

MForum.ru
04.10.2022,
Новый отчет от GalaxyClub, в активе которого солидный список достоверных утечек о новинках Samsung, предполагает, что Galaxy A54 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой. Других подробностей пока не раскрывается.
Таким образом, речь может идти о снижении разрешения камеры, ведь Galaxy A52 и A53 оснащены 64-мегапиксельными основными камерами. Впрочем, количество мегапикселей уже давно не является показателем качества камеры. В любом случае переход на 50-мегапиксельный сенсор может сигнализировать об обновлении фото части модели.
Напомним, 64-мегапиксельный сенсор, используемый в Galaxy A52 и A53, не особенно большой. А политика Samsung по включению функций более высокого класса в некоторые из своих смартфонов Galaxy A может означать, что A54 будет оснащен более крупным и качественным основным сенсором разрешением 50 МП. К примеру, устройство вполне может использовать ту же камеру, что и Galaxy S22 и S22+, но это только наши предположения.
Впрочем, у Galaxy A53 есть еще около шести месяцев до окончания его жизненного цикла, а о Samsung Galaxy A54 появится еще не одна утечка.
© Антон Печеровый,
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