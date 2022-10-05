ТВ-приставки: МТС выпустил очередную умную ТВ-приставку - KION Smart Box Premium

05.10.2022, MForum.ru

В основе 4-х ядерный процессор Amlogic S905Y4, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти. Это железо и ПО Android TV 11 обеспечивает поддержку видео 4К@60fps с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10, HDR 10+ и HLG. Интерфейс - HDMI 2.1 с HDMI CEC, что позволяет управлять одним пультом сразу и приставкой, и телевизором. Приставка подключается к сети через Wi-Fi (двухдиапазонный) и Bluetooth 5.0, что также позволяет подключить к ней наушники, геймпады, клавиатуры и т.п. Вес - 200 г.

Пульт с подключением по Bluetooth работает от встроенного аккумулятора, который можно подзаряжать по USB-C. Есть подсветка клавиш пульта. Есть встроенный микрофон и поддержка голосового поиска на русском языке.

Благодаря поддержке Chromecast приставка позволяет выводить на экран ТВ фото и видео с Android-гаджетов. Встроенный Google Ассистент может выполнять ряд задач - показывать прогнозы погоды, искать маршрут и т.п., включая управление устройствами умного дома.

Приставка уже поступила в продажу в салоны МТС. Купить новинку можно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Цена - 12990 руб. В цену входит годовая подписка на онлайн-кинотеатр KION с бонусами МТС Premium.

Подробнее о приставке - на сайте оператора

Выбор приставок сейчас огромный. Постепенно они становятся все более "навороченными". Но и пользовательский опыт обеспечивают все лучше. И если раньше разумным решением было подключение ТВ к ПК, который играл роль смарт-приставки, т.к. работал намного быстрее приставок, то сейчас это уже далеко не единственный вариант и на смарт-приставки вполне можно смотреть с точки зрения их покупки и пользования ими. Если, конечно, у вас еще есть телевизор.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС ТВ-приставки смарт-приставки электроника