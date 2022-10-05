Кадры: МТС стала лауреатом премии HR-бренд

MForum.ru
05.10.2022,
МТС стала лауреатом премии HR-бренд. В частности, образовательная платформа "Корпоративный университет МТС" получила награду в номинации "Федерация", в ней рассматривались проекты, реализованные в нескольких регионах России. Всего на конкурс было подано 174 заявки от желающих в нем участвовать, в номинации "Федерации" участвовало 50 проектов, включая проекты СБЕР, Ростелекома, Газпромбанка и других крупных компаний.
«Сильная, сплоченная команда – залог успеха бизнеса. Помимо привлечения лучших специалистов рынка, нам в МТС крайне важно создавать сотрудникам комфортные условия для погружения в корпоративную культуру, бизнес-процессы и предоставлять возможности для развития и раскрытия потенциала. Платформа «Корпоративный университет» помогает нам решать эти задачи. Сейчас у нас в портфеле около 3 тыс. обучающих курсов по разным направлениям, начиная с комплаенс и охраны труда, заканчивая IT и бизнес-анализом. Информацию мы подаем в совершенно разных форматах: видеороликах, подкастах, лонгридах, тестах, квизах. Такой подход позволил изменить отношение сотрудников к корпоративному обучению: за несколько лет доля самостоятельно назначенных курсов выросла с 18% до 61%. Мы благодарны организаторам и жюри премии «HR-бренд» за высокую оценку наших результатов и вдохновение на новые свершения», – прокомментировала директор Корпоративного университета МТС Оксана Фетисова.
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теги: телеком МТС кадры
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