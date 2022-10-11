Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально

11.10.2022, MForum.ru

Компания MediaTek официально анонсировала мобильную платформу Dimensity 1080 5G. Новинка является развитым Dimensity 1080 с новым процессором обработки изображений.

Напомню, MediaTek Dimensity 1080 может поддерживать камеры разрешением до 108 Мп. Новинка умеет работать с сенсорами разрешением до 200 Мп, поддерживает 4-камерные конфигурации и может записывать видео 4K с HDR.

Вычислительная часть представлена двумя ядрами Cortex-A78 частотой 2,6 ГГц и 6 ядрами Arm Cortex-A55 с рабочей частотой до 2 ГГц. Графика - Mali-G68. Типы поддерживаемой памяти – LPDDR5 и UFS 3.1.

Выпуск чипа будет вестись на мощностях TSMC по 6-нанометровому техпроцессу. Первые смартфоны на базе нового чипа ожидаются в четвертом квартале, а одной из первых новинок может стать смартфон от Xiaomi. К примеру, Redmi Note 12.