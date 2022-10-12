Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии

MForum.ru
12.10.2022,
Через неделю после анонса самого дешевого телефона с поддержкой 5G в Индии Lava представила модель для тех, кто не возражает против использования 4G еще некоторое время — Lava Yuva Pro скоро будет доступен всего за 7 800 индийских рупий ($95).
Спецификации новинки довольно скромны: 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio (модель чипа не уточняется), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера, 13 Мп тыловая камера (плюс 2 дополнительных сенсора), а также АКБ емкостью 5000 мАч. Максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Зато новинка может порадовать свежей версией операционной системы – аппарат работает под управлением Android 12. Кроме того, Lava предлагает бесплатную замену экрана первые 100 дней после покупки устройства.
© Антон Печеровый,
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