IoT: Число IoT-датчиков в сети МТС в Московском регионе за год удвоилось

MForum.ru
13.10.2022,
МТС отмечает 2-кратный рост количества подключенных устройств в сети NB-IoT в Москве и Московской области за год. Оператор связывает такие результаты с ростом числа проектов, которые решают задачи сокращения издержек на производстве, а также с выполнением участниками рынка различных регуляторных требований по установке цифровых сенсоров и датчиков в ряде отраслей.
Двукратный рост числа подключенных по NB-IoT устройств сопровождается ростом на треть числа пользователей. Нетрудно догадаться, что многие из уже имевшихся клиентов осуществляли масштабирование своих сетей. Больше других выросли сети, используемые в промышленности (+90% новых датчиков), а также предприятиями энергетики и ЖКХ (+50%).
Наиболее распространенные сценарии применения IoT в энергетике и ЖКХ - удаленный мониторинг объектов и интеллектуальный учет потребления ресурсов: воды, газа, электричества. Соответствующий спрос в значительной степени стимулирует государство, требуя удаленный мониторинг энергоресурсов на законодательном уровне.
У промышленных предприятий свои резоны - они стараются снизить затраты и потери, возникающие, например, из-за несоблюдения температурного, шумового или другого режима на предприятии. В таких решениях задействованы датчики и сенсоры различной степени сложности - от простейших для измерения температуры или влажности до более сложных, например, фиксирующих местоположение объекта в пространстве.
По абсолютному количеству действующих датчиков лидером остаются предприятия энергетики и ЖКХ (50% клиентов), за ними следуют транспортные и логистические предприятия (18%). Доля производственных предприятий даже с учетом роста остается скромной - 10%.
Сеть МТС NB-IoT - это около 10 тысяч базовых станций с поддержкой этой услуги. Как заявляют в МТС, в Москве и в населенных пунктах Московской области сеть обеспечивает 100% покрытие, а если брать всю территорию региона с учетом лесов, полей и водоемов - около 83%.
«Российские компании все активнее инвестируют в технологии интернета вещей, которые помогают снизить издержки и повысить эффективность бизнеса. Кроме того, благодаря автоматизированному взаимодействию устройств на предприятиях формируется иммунитет к переменам и непрогнозируемым кризисам, – отмечает руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич. – Рост рынка стимулирует развитие технологии eSIM для М2М-устройств, повышение доступности IoT-решений за счет снижения стоимости компонентов и расширения зоны покрытия специализированных сетей, утверждения национальных стандартов интернета вещей и повышения спроса на облачные платформы. В связи с этим запрос на IoT-решения продолжит расти, и МТС готова и в дальнейшем выступать партнером разработчиков и потребителей сервисов этой технологии».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком МТС NB-IoT
Публикации по теме:
04.10. [Новости компаний] 5G: МТС представила 5G DevKit для разработчиков цифровых решений / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] IoT: Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] IoT: На трассе М-12 запущена система "Свободный поток" / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] IoT: Глобальное число подключений к сетям IoT через спутники вырастет до 21,2 млн к 2026 году / MForum.ru
29.08. [Новости компаний] LTE: GSA обновляет данные об экосистеме терминалов LTE / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Simple Phone – смартфон за 400 евро без сервисов Google / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A77s на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OnePlus Nord Watch представлены официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12T и 12Т Pro – развитие флагманской линейки / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad с четырьмя динамиками представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ представят 7 октября / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V40s с 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Unisoc T618 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A54 получит 50 Мп основную камеру / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае / MForum.ru