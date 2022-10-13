IoT: Число IoT-датчиков в сети МТС в Московском регионе за год удвоилось

13.10.2022, MForum.ru

МТС отмечает 2-кратный рост количества подключенных устройств в сети NB-IoT в Москве и Московской области за год. Оператор связывает такие результаты с ростом числа проектов, которые решают задачи сокращения издержек на производстве, а также с выполнением участниками рынка различных регуляторных требований по установке цифровых сенсоров и датчиков в ряде отраслей.

Двукратный рост числа подключенных по NB-IoT устройств сопровождается ростом на треть числа пользователей. Нетрудно догадаться, что многие из уже имевшихся клиентов осуществляли масштабирование своих сетей. Больше других выросли сети, используемые в промышленности (+90% новых датчиков), а также предприятиями энергетики и ЖКХ (+50%).

Наиболее распространенные сценарии применения IoT в энергетике и ЖКХ - удаленный мониторинг объектов и интеллектуальный учет потребления ресурсов: воды, газа, электричества. Соответствующий спрос в значительной степени стимулирует государство, требуя удаленный мониторинг энергоресурсов на законодательном уровне.

У промышленных предприятий свои резоны - они стараются снизить затраты и потери, возникающие, например, из-за несоблюдения температурного, шумового или другого режима на предприятии. В таких решениях задействованы датчики и сенсоры различной степени сложности - от простейших для измерения температуры или влажности до более сложных, например, фиксирующих местоположение объекта в пространстве.

По абсолютному количеству действующих датчиков лидером остаются предприятия энергетики и ЖКХ (50% клиентов), за ними следуют транспортные и логистические предприятия (18%). Доля производственных предприятий даже с учетом роста остается скромной - 10%.

Сеть МТС NB-IoT - это около 10 тысяч базовых станций с поддержкой этой услуги. Как заявляют в МТС, в Москве и в населенных пунктах Московской области сеть обеспечивает 100% покрытие, а если брать всю территорию региона с учетом лесов, полей и водоемов - около 83%.

«Российские компании все активнее инвестируют в технологии интернета вещей, которые помогают снизить издержки и повысить эффективность бизнеса. Кроме того, благодаря автоматизированному взаимодействию устройств на предприятиях формируется иммунитет к переменам и непрогнозируемым кризисам, – отмечает руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич. – Рост рынка стимулирует развитие технологии eSIM для М2М-устройств, повышение доступности IoT-решений за счет снижения стоимости компонентов и расширения зоны покрытия специализированных сетей, утверждения национальных стандартов интернета вещей и повышения спроса на облачные платформы. В связи с этим запрос на IoT-решения продолжит расти, и МТС готова и в дальнейшем выступать партнером разработчиков и потребителей сервисов этой технологии».

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС NB-IoT