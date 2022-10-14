Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888

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Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888

14.10.2022, MForum.ru

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Компания Honor анонсировала X40 GT, представляющий собой игровой смартфон на базе чипсета Snapdragon 888. Для защиты чипа от перегрева производитель внедрил систему жидкостного охлаждения.

Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888

Диагональ экрана Honor X40 GT – 6,81-дюйма при разрешении 2388 x 1080 точек. Частота обновления экрана – 144 Гц, частота опроса сенсора – 480 Гц. Объем ОЗУ может составлять 8 или 12 Гц, встроенная память – 256 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Тыловая камера Honor X40 GT – строенная, основной 50 Мп сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены и 2 Мп сенсором для макросъемки. В круглом вырезе экрана разместилась сэлфи-камера разрешением 16 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце.

Купить Honor X40 GT можно за 2099 / 2399 юаней, в зависимости от объема оперативной памяти – 8 или 12 Гб.

Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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