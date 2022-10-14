Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888

MForum.ru
14.10.2022,
Компания Honor анонсировала X40 GT, представляющий собой игровой смартфон на базе чипсета Snapdragon 888. Для защиты чипа от перегрева производитель внедрил систему жидкостного охлаждения.
Диагональ экрана Honor X40 GT – 6,81-дюйма при разрешении 2388 x 1080 точек. Частота обновления экрана – 144 Гц, частота опроса сенсора – 480 Гц. Объем ОЗУ может составлять 8 или 12 Гц, встроенная память – 256 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.
Тыловая камера Honor X40 GT – строенная, основной 50 Мп сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены и 2 Мп сенсором для макросъемки. В круглом вырезе экрана разместилась сэлфи-камера разрешением 16 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце.
Купить Honor X40 GT можно за 2099 / 2399 юаней, в зависимости от объема оперативной памяти – 8 или 12 Гб.
© Антон Печеровый,
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