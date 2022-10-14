Развитие сетей: МегаФон построил LTE в малых населенных пунктах Красноярского края

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон построил LTE в малых населенных пунктах Красноярского края

14.10.2022, MForum.ru

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МегаФон обеспечил покрытием LTE и GSM села Малое озеро и Большое озеро, а также деревню Ершово. До сих пор в этих населенных пунктах не было даже стабильной голосовой связи.

 

 

МегаФон развивает сеть и в других районах Красноярского края. В частности, в Шараповском районе голосовая связь и поддержка LTE появилась на берегах озер Малое, Большое (Парное) и Сарбаголь. В этих краях расположены десятки турбаз и локаций для кемпинга.

Строительство покрытия LTE в селах Малое озеро и Большое озеро - результат сотрудничества МегаФон с министерством цифрового развития и районной администрации в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества".

«В этом году в рамках нашей краевой государственной программы за счет краевого бюджета услугами связи будут обеспечены 25 малых сел и деревень из 18 районов края. Всего доступ к современным цифровым сервисам получат около 11,5 тысяч жителей региона. Важно, что операторы связи не только оперативно выполняют свои обязательства по госзаказам, но также расширяют покрытие в отдаленных районах за счет собственных инвестиционных программ. Такие совместные усилия улучшают качество жизни и безопасность жителей нашего края», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

«Цифровое развитие небольших сел, удалённых от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом. Несмотря на большие расстояния, сложности с логистикой, а зачастую даже с электроснабжением, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий голосовой связью и мобильным интернетом. Запуск сети в трех селах Шарыповского района не только даст их жителям те же цифровые возможности, какие есть у горожан, но и поможет развитию внутреннего туризма в крае», – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон Красноярский край

© Алексей Бойко, MForum.ru

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