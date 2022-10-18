Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
18.10.2022,
В начале этого месяца смартфон Realme 10 Pro+ (модельный номер RMX3686) был сертифицирован таиландским регулятором NBTC. Теперь это же устройство прошло базу данных сертификации качества Китая (CQC).
Благодаря китайскому регулятору стала известна номинальная емкость АКБ – 4890 мАч. Таким образом, преемник Realme 9 Pro+, скорее всего, будет оснащаться АКБ с типичной емкостью 5000 мАч. По слухам Realme 10 Pro+ должен получить AMOLED-экран с высокой частотой обновления и еще более мощный чипсет — Dimensity 1080. Остальные подробности пока неизвестны. Кроме того, производитель готовит Realme 10, который будет построен на базе чипсета Helio G99.
© Антон Печеровый,
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