IoT: ВымпелКом запустил IoT-услугу "беспроводный энергомониторинг"

MForum.ru

IoT: ВымпелКом запустил IoT-услугу "беспроводный энергомониторинг"

19.10.2022, MForum.ru

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Билайн бизнес запускает услугу "беспроводный энергомониторинг" - для контроля энергоресурсов. В рамках услуги билайн предлагает беспроводные датчики PAN 10/12/14/42 и модем, который собирает и передает все данные о потреблении каждые 10 секунд, а также необходимое ПО.

 

 

Система предназначена для решения задач промышленных и производственных предприятий, датчики можно размещать на разных уровнях, например, по участкам, линиям, цехам и даже на отдельном оборудовании.

Система уже опробована - внедрена на ряде промышленных и производственных предприятий, в сетях ресторанов быстрого питания, на АЗС и т.п., где расход энергии превышает 100 тысяч кВт/ч.

Оператор отмечает ряд особенностей системы, которые позволяют утверждать, что с ней легко работать:

  • устанавливается без остановки производства за полчаса;
  • её можно переносить с одних точек контроля на другие;
  • данные передаются в режиме реального времени;
  • данные о потреблении можно смотреть в ПО с компьютера и телефона в любое время из любого места;
  • система присылает уведомления, если потребление ниже или выше установленной нормы.

Переход на активный энергомониторинг, это не только способ экономии электроэнергии, но и возможность оперативного выявления проблем и сбоев в производственных процессах, анализ собираемых данных может помочь в оптимизации деятельности предприятия.

пресс-релиз Вымпелком 

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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком услуги IoT

© Алексей Бойко, MForum.ru

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