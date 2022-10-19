IoT: ВымпелКом запустил IoT-услугу "беспроводный энергомониторинг"

19.10.2022, MForum.ru

Билайн бизнес запускает услугу "беспроводный энергомониторинг" - для контроля энергоресурсов. В рамках услуги билайн предлагает беспроводные датчики PAN 10/12/14/42 и модем, который собирает и передает все данные о потреблении каждые 10 секунд, а также необходимое ПО.

Система предназначена для решения задач промышленных и производственных предприятий, датчики можно размещать на разных уровнях, например, по участкам, линиям, цехам и даже на отдельном оборудовании.

Система уже опробована - внедрена на ряде промышленных и производственных предприятий, в сетях ресторанов быстрого питания, на АЗС и т.п., где расход энергии превышает 100 тысяч кВт/ч.

Оператор отмечает ряд особенностей системы, которые позволяют утверждать, что с ней легко работать:

устанавливается без остановки производства за полчаса;

её можно переносить с одних точек контроля на другие;

данные передаются в режиме реального времени;

данные о потреблении можно смотреть в ПО с компьютера и телефона в любое время из любого места;

система присылает уведомления, если потребление ниже или выше установленной нормы.

Переход на активный энергомониторинг, это не только способ экономии электроэнергии, но и возможность оперативного выявления проблем и сбоев в производственных процессах, анализ собираемых данных может помочь в оптимизации деятельности предприятия.

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком услуги IoT