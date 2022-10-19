IoT: ВымпелКом запустил IoT-услугу "беспроводный энергомониторинг"

MForum.ru
19.10.2022,
Билайн бизнес запускает услугу "беспроводный энергомониторинг" - для контроля энергоресурсов. В рамках услуги билайн предлагает беспроводные датчики PAN 10/12/14/42 и модем, который собирает и передает все данные о потреблении каждые 10 секунд, а также необходимое ПО.
Система предназначена для решения задач промышленных и производственных предприятий, датчики можно размещать на разных уровнях, например, по участкам, линиям, цехам и даже на отдельном оборудовании.
Система уже опробована - внедрена на ряде промышленных и производственных предприятий, в сетях ресторанов быстрого питания, на АЗС и т.п., где расход энергии превышает 100 тысяч кВт/ч.
Оператор отмечает ряд особенностей системы, которые позволяют утверждать, что с ней легко работать:
Переход на активный энергомониторинг, это не только способ экономии электроэнергии, но и возможность оперативного выявления проблем и сбоев в производственных процессах, анализ собираемых данных может помочь в оптимизации деятельности предприятия.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком билайн бизнес Вымпелком услуги IoT
Публикации по теме:
13.10. [Новости компаний] IoT: Число IoT-датчиков в сети МТС в Московском регионе за год удвоилось / MForum.ru
04.10. [Новости компаний] 5G: МТС представила 5G DevKit для разработчиков цифровых решений / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] IoT: Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] IoT: На трассе М-12 запущена система "Свободный поток" / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] IoT: Глобальное число подключений к сетям IoT через спутники вырастет до 21,2 млн к 2026 году / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Simple Phone – смартфон за 400 евро без сервисов Google / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A77s на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru