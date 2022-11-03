Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально

03.11.2022, MForum.ru

В сегменте складных смартфонов на китайском рынке доля компании Huawei достаточно велика – 52%, а одним из популярных устройств является P50 Pocket. Новинка, Huawei Pocket S, представляет собой немного упрощенную версию этой модели. Но, в целом эти упрощения пошли смартфону на пользу.

Ключевые отличия новинки – отказ от Snapdragon 888 в пользу более энергоэффективного Snapdragon 778G, а также исключение 32 Мп монохромного сенсора камеры. В активе Huawei Pocket S присутствуют 6,9-дюймовый основной OLED-экран разрешением 2790 x 1188 точек с частотой обновления 120 Гц, 1-дюймовый внешний OLED-дисплей разрешением 340 x 340 точек, 8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (40 Мп + 13 Мп), 10,7 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Цена составляет 5988 / 6488 / 7488 юаней за версии со 128 / 256 / 512 Гб ОЗУ, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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