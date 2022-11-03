MForum.ru
03.11.2022,
В сегменте складных смартфонов на китайском рынке доля компании Huawei достаточно велика – 52%, а одним из популярных устройств является P50 Pocket. Новинка, Huawei Pocket S, представляет собой немного упрощенную версию этой модели. Но, в целом эти упрощения пошли смартфону на пользу.
Ключевые отличия новинки – отказ от Snapdragon 888 в пользу более энергоэффективного Snapdragon 778G, а также исключение 32 Мп монохромного сенсора камеры.
В активе Huawei Pocket S присутствуют 6,9-дюймовый основной OLED-экран разрешением 2790 x 1188 точек с частотой обновления 120 Гц, 1-дюймовый внешний OLED-дисплей разрешением 340 x 340 точек, 8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (40 Мп + 13 Мп), 10,7 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Цена составляет 5988 / 6488 / 7488 юаней за версии со 128 / 256 / 512 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] Розница: МегаФон рассказывает о повышенном спросе на детские умные часы / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] Развитие сети: МегаФон нарастил на 42% скорость мобильного интернета в Московском метро / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru