Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально

MForum.ru
03.11.2022,
Портфолио Nokia пополнил телефон Nokia 2780 Flip. Главной «фишкой» производитель назвал качественную передачу звука в HD-качестве и хорошее время автономной работы.
Спецификации Nokia 2780 Flip включают в себя 1,77-дюймовый внешний дисплей разрешением 160 х 128 пикселей, 2,7-дюймовый дисплей разрешением 320 х 240 точек, чипсет Snapdragon 215 (с поддержкой сетей 4G, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS, 2,4-ГГц Wi-Fi 802.11 b/g/n), 4 Гб ОЗУ, 512 Мб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти объемом до 32 Гб.
Емкость АКБ – 1450 мАч, обеспечивающий до 18 дней. Также отметим 5 Мп камеру и встроенный FM-приемник. В программной части речь идет о KaiOS 3.1. Цена Nokia 2780 Flip - $89,99. Купить новинку можно с 15 ноября в красном и синем цветах.
© Антон Печеровый,
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