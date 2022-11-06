Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity

MForum.ru
06.11.2022,
По информации 91mobiles линейка будет включать три устройства: Vivo V27e, V27 и V27 Pro. Новинки станут преемниками серии Vivo V25, анонсированной в августе этого года.
В отчете говорится, что Vivo V27 и Vivo V27 Pro дебютируют в феврале 2023 года. Компания ежегодно выпускает в Индии два поколения V-серии. В январе этого года Vivo представила серию V23, тогда как V25 Pro и V25 были анонсированы в августе и сентябре, соответственно. Следовательно, учитывая предыдущие сроки запуска, линейка Vivo V27 может быть анонсирована к февралю следующего года. Издание добавляет, что Vivo V27e не будет запущен вместе с V27 и V27 Pro, а будет представлен позднее
Помимо раскрытия графика запуска предстоящей серии V27, 91Mobiles также сообщает, что линейка Vivo V27 будет оснащена чипсетами MediaTek Dimensity. К сожалению, другой информации о спецификациях линейки V27.
© Антон Печеровый,
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