Развитие сетей: МТС обеспечила покрытием 4G/LTE железную дорогу от Новосибирска до Барнаула

11.11.2022, MForum.ru

МТС сообщает об установке 22 базовых станций LTE на южном участке железной дороги, которая связывает Новосибирскую область и Алтайский край. Пассажирам поездов, по данным компании, стал доступен мобильный интернет на скоростях до 100 Мбит/c на всем пути протяженностью 195 км. Также улучшенное покрытие появилось в малых населенных пунктах Новосибирской области вдоль железной дороги: Камышенская, Матвеевка, Береговая, Обской Залив, Мраморная, Койниха, Безменово, и другие.

«Покрытие сетью LTE железнодорожного пути, ведущего через Новосибирск на юг, в Алтайский край – это часть нашего проекта по покрытию транспортных артерий региона, цель которого обеспечить многочисленным путешественникам возможность пользоваться услугами связи и скоростного мобильного интернета. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда повысит комфорт для пассажиров одного из наиболее популярных федеральных направлений», — сообщил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Новосибирская область Алтайский край железные дороги