NSN: Apple запустила функциональность Emergency SOS через спутник для пользователей в США и Канаде

MForum.ru
16.11.2022,
Теперь владельцы смартфонов iPhone 14 любой модели могут пользоваться сервисом аварийной связи через спутник. В декабре услуга станет доступна для пользователей во Франции, Германии, Ирландии и Объединенном королевстве.
Услуга предназначена для людей, которые оказались в какой-то чрезвычайной ситуации вне зоны действия сетей сотовой связи или Wi-Fi сети. Можно будет написать сообщение, описывающее проблему, а также передать свои GPS-координаты. Такое сообщение получиться отправить не в любой ситуации, радиосигнал должен "пробиться" к спутнику, что не всегда возможно, например, в густом лесу или в горной местности. В идеальных условиях с прямым обзором неба и горизонта отправка сообщения может занять 15 секунд, а отправка под деревьями со светлой или средней листвой — более минуты. На время соединения также могут влиять ваше окружение, длина вашего сообщения, а также состояние и доступность спутниковой сети. Тем не менее, это шанс на спасение для очень многих людей, которые каждый год оказываются в чрезвычайной ситуации.
Экстренная служба SOS через спутник предоставляется бесплатно в течение двух лет после активации iPhone 14 или iPhone 14 Pro.
Это первый случай организации массовой работы немодифицированных смартфонов без внешних антенн напрямую со спутником. Запуск этой услуги знаменует собой новый этап развития сотовой и спутниковой связи - вскоре мы увидим и другие предложения услуг, которые будут основаны на прямом подключении смартфонов к спутникам.
Пока что, как видим, эти услуги запускаются вне России. Но раньше или позднее они неизбежно станут доступны и для тех, кто живет в нашей стране.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: #Apple #спутниковаясвязь #iPhone #тренды #аварийнаясвязь #спутникосотоваясвязь #NTN
Публикации по теме:
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru