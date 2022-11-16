NSN: Apple запустила функциональность Emergency SOS через спутник для пользователей в США и Канаде

16.11.2022, MForum.ru

Теперь владельцы смартфонов iPhone 14 любой модели могут пользоваться сервисом аварийной связи через спутник. В декабре услуга станет доступна для пользователей во Франции, Германии, Ирландии и Объединенном королевстве.

Услуга предназначена для людей, которые оказались в какой-то чрезвычайной ситуации вне зоны действия сетей сотовой связи или Wi-Fi сети. Можно будет написать сообщение, описывающее проблему, а также передать свои GPS-координаты. Такое сообщение получиться отправить не в любой ситуации, радиосигнал должен "пробиться" к спутнику, что не всегда возможно, например, в густом лесу или в горной местности. В идеальных условиях с прямым обзором неба и горизонта отправка сообщения может занять 15 секунд, а отправка под деревьями со светлой или средней листвой — более минуты. На время соединения также могут влиять ваше окружение, длина вашего сообщения, а также состояние и доступность спутниковой сети. Тем не менее, это шанс на спасение для очень многих людей, которые каждый год оказываются в чрезвычайной ситуации.

Экстренная служба SOS через спутник предоставляется бесплатно в течение двух лет после активации iPhone 14 или iPhone 14 Pro.

Это первый случай организации массовой работы немодифицированных смартфонов без внешних антенн напрямую со спутником. Запуск этой услуги знаменует собой новый этап развития сотовой и спутниковой связи - вскоре мы увидим и другие предложения услуг, которые будут основаны на прямом подключении смартфонов к спутникам.

Пока что, как видим, эти услуги запускаются вне России. Но раньше или позднее они неизбежно станут доступны и для тех, кто живет в нашей стране.

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