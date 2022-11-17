Развитие сетей: ВымпелКом нарастил скорость открытия видео в Youtube

MForum.ru

Развитие сетей: ВымпелКом нарастил скорость открытия видео в Youtube

17.11.2022, MForum.ru

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ВымпелКом рассказал о мерах по настройке загрузки контента Youtube в 34 регионах России. По заявлению оператора, скорость загрузки с самого популярного в России и в мире видеохостинга выросла на 20%-30% в зависимости от региона. Уменьшилось время старта видео, выросла стабильность воспроизведения.

 

 

Настройки произведены в 34 регионах России, включая Московскую область, Ставрополь, Пятигорск, Орск, Минеральные воды, Грозный, Владикавказ, Пятигорск, Казань, Самара, Йошкар-Ола, Оренбург и в ряде других. До конца 2022 года планируется произвести аналогичные настройки сетей ВымпелКом на Дальнем Востоке.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайн:

«Youtube является самым популярным видеохостингом в России, его ежемесячный data-трафик по-прежнему существенно превышает все аналогичные сервисы и платформы. Мы продолжаем заниматься оптимизацией сети билайн, чтобы клиенты могли получать качественный сервис. Для достижения этих целей мы «тюнингуем» имеющиеся ресурсы для передачи больших объемов трафика этого видеохостинга. Такая работа уже позволила на 20-30% увеличить скорость загрузки контента в Youtube в некоторых регионах страны. Для пользователей это означает, что видеоролики на устройствах, подключенных к нашей сети, будут открываться еще быстрее».

пресс-релиз билайн

 

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Татарстан

© Алексей Бойко, MForum.ru

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