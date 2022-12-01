Спутниковый ШПД: KDDI представит услуги Starlink на рынке Японии

MForum.ru

Спутниковый ШПД: KDDI представит услуги Starlink на рынке Японии

01.12.2022, MForum.ru

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Японский оператор KDDI займется перепродажей услуг спутниковой широкополосной связи Starlink компании SpaceX корпоративным и государственным клиентам с конца 2022 года.

 

 

KDDI готова выступать авторизованным интегратором услуг Starlink. Оператор тестировал услуги Starlink в Японии с 2021 года и теперь уверен, что услуга достаточно надежна для ее продвижения в B2B/B2G секторе даже если речь идет о необходимости стабильного подключения к интернету. В частности, производительность и надежность каналов Starlink достаточна для использования их на транспорте.

SpaceX только что запустила услуги в Японии, что сделало Японию первой страной в Азии, где доступны услуги Starlink. Ожидается, что услуги спутниковой связи американского провайдера будут востребованы прежде всего в горных районах страны и на отдаленных островах, где сейчас доступ к интернету не отличается стабильностью.

KDDI присоединилась к растущему числу реселлеров Starlink. В сентябре спутниковый провайдер подписал аналогичные соглашения с компаниями Speedcast и Marlink, чтобы предлагать услуги B2B- и морским клиентам. Также у компании в портфеле есть соглашение с EnerStar Solutions для поставки услуг спутникового подключения промышленным клиентам. Также известно о партнерском проекте SpaceX с T-Mobile в рамках которого планируется подключать клиентов T-Mobile в отдаленных районах, где недоступно сотовое покрытие. Для этого SpaceX необходимо будет доработать антенны, которые ставятся на спутники Starlink.

Услуги Starlink класса "премиум" для корпоративных клиентов стоит $500 в месяц. 

KDDI и сама собирается использовать услуги Starlink, сегодня компания подключила через эту спутниковую группировку первую базовую станцию на острове Хацусима. В планах оператора - подключить до 1200 удаленных сайтов.

Судя по всему StarLink и подобные системы открывают новую главу в плане доступности интернет-доступа на планете. 

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теги: #SpeceX #Starlink #спутниковаясвязь

© Алексей Бойко, MForum.ru

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