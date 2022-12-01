Спутниковый ШПД: В Великобритании протестируют сельскую сотовую связь с подключением через Starlink

01.12.2022, MForum.ru

Правительство Объединенного Королевства запустило испытание спутникового ШПД подключения в удаленных локациях с использованием инфраструктуры Starlink, где нерентабельны попытки тянуть оптоволокно.

Первоначально в рамках проекта в стране подключат более дюжины объектов по всей стране. В основном, как и в японском сценарии, речь идет о горных районах, удаленных объектах и островах.

Как ожидается, это обеспечит прирост доступных скоростей доступа примерно в 10 раз относительно доступных на сегодня вариантов услуг.

Можно предположить, что испытания будут успешными, что позволит британцам добиться снижения уровня "цифрового неравенства" сравнительно быстро. Вместе с тем, Британия вынуждена будет нести постоянные затраты на аренду спутниковых каналов американской LEO-системы.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: #SpeceX #Starlink #спутниковаясвязь