Спутниковый ШПД: В Великобритании протестируют сельскую сотовую связь с подключением через Starlink

MForum.ru
01.12.2022,
Правительство Объединенного Королевства запустило испытание спутникового ШПД подключения в удаленных локациях с использованием инфраструктуры Starlink, где нерентабельны попытки тянуть оптоволокно.
Первоначально в рамках проекта в стране подключат более дюжины объектов по всей стране. В основном, как и в японском сценарии, речь идет о горных районах, удаленных объектах и островах.
Как ожидается, это обеспечит прирост доступных скоростей доступа примерно в 10 раз относительно доступных на сегодня вариантов услуг.
Можно предположить, что испытания будут успешными, что позволит британцам добиться снижения уровня "цифрового неравенства" сравнительно быстро. Вместе с тем, Британия вынуждена будет нести постоянные затраты на аренду спутниковых каналов американской LEO-системы.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: #SpeceX #Starlink #спутниковаясвязь
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