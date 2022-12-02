Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу

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Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу

02.12.2022, MForum.ru

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Redmi готовится к выпуску нового устройства в базовой серии – Redmi 11A. Ранее смартфон отметился в китайской базе данных TENAA и базе данных Бюро стандартов Индии, что свидетельствует о том, что он будет запущен в этих регионах.

Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу

Теперь новинка появилась в базе данных сингапурского IMDA с глобальным номером модели 22120RN86G. Индийская модель имеет модельный номер 22120RN86I, тогда как китайская модель обозначена как 22120RN86C. В листинге не указаны какие-либо характеристики, однако он показывает, что телефон будет запущен на других мировых рынках, кроме Индии и Китая.

Согласно более раннему списку TENAA, Redmi 11 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ (1650 x 720 пикселей) и базируется на восьмиядерном процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Объем ОЗУ составит 2 ГБ / 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Также аппарат получит слот для карт памяти microSD, что позволит увеличить объем памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч. Информация о способности устройства к быстрой зарядке пока недоступна.

Также неизвестно, будет ли гаджет поставляться с ОС Android 12 или новейшей ОС Android 13. Зато известно о сдвоенной тыловой камере с основным сенсором разрешением 50 Мп и (внимание!) 50 Мп фронтальной камере (если эти данные верны). Кроме того, в активе Redmi 11A ожидается ИК-порт для управления техникой.

Информации о дате релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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