Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу

MForum.ru
02.12.2022,
Redmi готовится к выпуску нового устройства в базовой серии – Redmi 11A. Ранее смартфон отметился в китайской базе данных TENAA и базе данных Бюро стандартов Индии, что свидетельствует о том, что он будет запущен в этих регионах.
Теперь новинка появилась в базе данных сингапурского IMDA с глобальным номером модели 22120RN86G. Индийская модель имеет модельный номер 22120RN86I, тогда как китайская модель обозначена как 22120RN86C. В листинге не указаны какие-либо характеристики, однако он показывает, что телефон будет запущен на других мировых рынках, кроме Индии и Китая.
Согласно более раннему списку TENAA, Redmi 11 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ (1650 x 720 пикселей) и базируется на восьмиядерном процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц.
Объем ОЗУ составит 2 ГБ / 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Также аппарат получит слот для карт памяти microSD, что позволит увеличить объем памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч. Информация о способности устройства к быстрой зарядке пока недоступна.
Также неизвестно, будет ли гаджет поставляться с ОС Android 12 или новейшей ОС Android 13. Зато известно о сдвоенной тыловой камере с основным сенсором разрешением 50 Мп и (внимание!) 50 Мп фронтальной камере (если эти данные верны). Кроме того, в активе Redmi 11A ожидается ИК-порт для управления техникой.
Информации о дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru