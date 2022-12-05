Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE покрытие в селе Старорусское Сахалинской области

05.12.2022, MForum.ru

Более 200 жителей села Старорусское получили доступ к голосовым звонкам и LTE-интернету благодаря совместному проекту МегаФона и правительства Сахалинской области по строительству телеком-инфраструктуры в малочисленных населенных пунктах.

Базовая станция МегаФон LTE в Старорусском

Ранее связь в Старорусском была, но покрытие обеспечивалось с большого расстояния, поэтому связь была доступна только на улице и не отличалась стабильностью. Теперь село получило собственный комплект оборудования.

«В небольших населённых пунктах операторам тяжело самостоятельно строить объекты связи. Поэтому правительство помогает и выделяет деньги для обеспечения населения качественной связью и мобильным интернетом там, где ранее это было невозможно. До конца года у нас будет запущено ещё четыре объекта связи в Холмском, Александровск-Сахалинском и Охинском районе», – сказал министр цифровизации области Александр Снегирёв.

«Мобильный интернет сегодня необходим практически во всех сферах жизни людей. Особенную значимость он приобретает для жителей небольших населенных пунктов. С его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Благодаря нашему взаимодействию с региональным министерством мы можем быстрее и эффективнее развивать нашу инфраструктуру на территории всего региона», – комментирует Юлия Иваницкая, директор МегаФона в Сахалинской области.

МегаФон выиграл аукцион, который проводило министерство цифрового развития Сахалинской области и до конца 2022 года в рамках этого контракта построит еще несколько телеком-объектов.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон