Развитие сетей: МТС сообщает о расширении мобильной сети в 150 новостройках Московского региона

MForum.ru
07.12.2022,
Как утверждает оператор, в результате проведенных работ скорость мобильного интернета за 2022 год выросла вдвое для 250 тысяч абонентов.
В новых жилищных комплексах МТС установила новые BS, где-то было заменено оборудование на современное, перенастроены частотные диапазоны, что позволило нарастить емкость сети. Средняя скорость мобильного интернета составила по данным МТС около 60 Мбит/c.
Качество связи улучшено в жилых комплексах региона, в том числе, в таких крупных, как «Лучи», «Молодогвардейская, 36», Headliner, «Savvin River Residence», «Люберцы 2020», «Меценат», «Хорошевский», «Фонвизинский», LIFE-Варшавская, «Саларьево Парк», «Позитив», «Первый Московский», «Южное Бунино», «Марьино Град» и других. В области высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в новостройках как в ближайших от Москвы городских округах, таких, как Ленинский, Красногорский, Химки, Мытищи, Балашиха, Королев, так и более отдалённых – Серпуховском, Дмитровском, Солнечногорском, Истринском и других.
«В новых районах бывает сложно найти место для установки оборудования и добиться радиосигнала хорошего качества из-за конструктивных особенностей и применяемых материалов при строительстве современных зданий. Многие ЖК строятся по принципу колодца, стены которого выполнены из железобетонных конструкций, представляющих серьезное препятствие для радиосигнала. Для обеспечения новостроек связью мы работаем в тесном контакте с застройщиками, чтобы новоселы могли пользоваться всеми возможностями нашей связи сразу же после переезда в новые квартиры вне зависимости от класса жилья», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.
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теги: развитие сетей МТС Московский регион Московская область связь в новостройках связь в жилищных комплексах
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