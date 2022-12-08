Микроэлектроника: TSMC утроит инвестиции в производство в Аризоне, вложив $40 млрд

08.12.2022, MForum.ru

Это станет одной из крупнейших зарубежных инвестиций в истории США. Об этом компания официально объявила сегодня во время визита президента США Байдена на церемонию начала установки оборудования на строящиеся в Аризоне фабрики TSMC.

Первая фабрика с поддержкой техпроцессов 4нм (N4) по плану откроется в 2024 году, вторая с техпроцессом 3нм - в 2026-м. Объем выпуска после выхода на массовое серийное производство обеих фабрик составит до 600 000 пластин в месяц.

Планируется создать порядка 10 тысяч новых рабочих мест: 4500 непосредственно на предприятиях, еще 5500 у поставщиков материалов и услуг. Ожидается, что это будет очень эко-френдли производство, в частности с почти нулевым сбросом промышленных вод после их регенерации.

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теги: микроэлектроника TSMC