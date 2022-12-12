Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Сахалинской области - Зырянское

MForum.ru
12.12.2022,
Новая точка на карте покрытия МегаФон в Сахалинской области - село Зырянское. Появление в нем покрытия LTE cтало итогам реализации совместного проекта МегаФона и правительства Сахалинской области по обеспечению телеком-инфраструктуры и услуг связи в малочисленных населенных пунктах.
Село Зырянское находится на берегу Татарского пролива недалеко от Холмска. Сложный рельеф местности потребовал от оператора использовать более сложное чем обычно технологическое решение - базовую станцию на входе в село и выносной сектор на удалении 2 км от нее. В итоге удалось построить качественное и стабильное покрытие, - заявляет оператор.
«Наши инженеры готовы применять нестандартные решения для обеспечения небольших и труднодоступных мест мобильной связью, а помощь и взаимодействие с региональным министерством помогает нам делать это быстрее и эффективнее. За этот год мы активно строили новые базовые станции и модернизировали свою сеть на территории области, что привело к общему росту трафика в регионе почти на 20%», – комментирует Юлия Иваницкая, директор МегаФона в Сахалинской области.
В рамках контракта, заключенного МегаФоном с правительством области в 2022 году, оператор построил несколько телеком-объектов в селах Старорусское и Советское.
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теги: МегаФон УЦН развитие сетей
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