Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае

MForum.ru
15.12.2022,
У Realme есть привычка время от времени анонсировать новые устройства для китайского рынка без раскрытия предварительных или полных спецификаций. Последним примером такого подхода стал Realme V23i — новейшая модель среднего уровня в линейке производителя V-серии.
Новинка теперь официально зарегистрирована в интернет-магазине Realme в Китае по цене 1999 юаней (288 долларов США) за единственный вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Realme V23i оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, а его аппаратная часть базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700.
Емкость аккумулятора 5000 мАч, но о скорости зарядки ничего не сказано.
На задней панели установлена основная камера разрешением 13 Мп и дополнительный датчик на 2 Мп, селфи-камера — 8 Мп. Realme V23i работает под управлением Android 12 и доступен в цветах Mountain blue (синий) и Jade black (черный).
© Антон Печеровый,
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