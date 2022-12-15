Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае

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Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае

15.12.2022, MForum.ru

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У Realme есть привычка время от времени анонсировать новые устройства для китайского рынка без раскрытия предварительных или полных спецификаций. Последним примером такого подхода стал Realme V23i — новейшая модель среднего уровня в линейке производителя V-серии.

Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае

Новинка теперь официально зарегистрирована в интернет-магазине Realme в Китае по цене 1999 юаней (288 долларов США) за единственный вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае

Realme V23i оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, а его аппаратная часть базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700.

Емкость аккумулятора 5000 мАч, но о скорости зарядки ничего не сказано.

На задней панели установлена основная камера разрешением 13 Мп и дополнительный датчик на 2 Мп, селфи-камера — 8 Мп. Realme V23i работает под управлением Android 12 и доступен в цветах Mountain blue (синий) и Jade black (черный).

Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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