Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e

MForum.ru
15.12.2022,
Ожидается, что серия Vivo S16 скоро будет анонсирована в Китае, поскольку компания уже начала тизерить ее появление. Первые выпущенные тизеры дают хороший обзор дизайна Vivo S16 Pro со всех сторон. По данным инсайдеров, линейка будет включать две модели: Vivo S16e и Vivo S16, а новый отчет 91mobiles раскрыл полные характеристики новинок.
По информации инсайдера, Vivo S16 будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) при частоте обновления 120 Гц. Основой «железа» станет мобильная платформа Snapdragon 870, дополненная 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти в старшей версии.
На передней панели разместится 50-мегапиксельная селфи-камера. Тыловая камера получит 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор сверхширокоугольным объективом и 2 Мп сенсор для макросъемки. Емкость АКБ составит 4600 мАч, мощность быстрой зарядки 66 Вт. Габаритные размеры Vivo S16 – 164,1 х 74,8 х 7,4 мм, а вес 182 грамма.
Vivo S16e будет оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Однако его сердцем станет чип Samsung Exynos 1080. В части объемов памяти – топовая версия также получит 12 ГБ оперативной памяти, но только 256 ГБ встроенной.
Разрешение фронтальной камеры Vivo S16e – 16 Мп. Тыловая камера будет представлена 50 Мп основным сенсором и парой сенсоров разрешением 2 Мп (макро, глубина сцены).
В части АКБ Vivo S16e идентичен Vivo S16 – аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Его размеры составляют 164,1 х 74,8 х 7,4 мм, а вес около 182 граммов.
Оба устройства будут поставляться с датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и NFC. Ожидается, что из коробки новинки будут работать на ОС Android 13 на базе OriginOS 3.
© Антон Печеровый,
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