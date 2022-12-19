Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Neo 7 Racing Edition

19.12.2022, MForum.ru

Ходят слухи, что iQOO может анонсировать смартфон iQOO Neo 7 Racing Edition до конца этого месяца. Недавно устройство было сертифицировано телекоммуникационным органом Китая TENAA. Сертификация, которая изначально раскрывала только изображения телефона, теперь была обновлена со всеми его характеристиками.

Телефон Vivo с номером модели V2232A был одобрен сертификационной платформой 3C в ноябре этого года. Листинг показал, что устройство может поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Предполагается, что V2232A выйдет на рынок как iQOO Neo 7 Racing Edition.

В списке TENAA для iQOO Neo 7 Racing Edition указаны размеры 164,81 x 76,9 x 8,85 мм и вес 197 граммов. Аппарат оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080 x 2400 пикселей) с соотношением сторон 20:9. По слухам, новинка будет поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц.

В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой OriginOS из коробки. Аппаратной основой станет чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинка может поставляться с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти для хранения данных.

Neo 7 Racing Edition получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Его задняя панель будет оснащена тройным блоком в конфигурации из 50+8+2 Мп. Основная камера устройства может поддерживать OIS. Также новинка получит такие функции как сканер отпечатков пальцев встроенный в дисплей и ИК-порт для управления бытовой техникой.

Напомню, ранее iQOO выпустила iQOO Neo 7 с процессором Dimensity 9000 Plus и iQOO Neo 7 SE с процессором Dimensity 8200 в Китае. Таким образом, Neo 7 Racing Edition станет третьим телефоном линейки Neo 7.