Анонсы: TENAA раскрыла спецификации OnePlus 11

22.12.2022, MForum.ru

OnePlus 11, который должен дебютировать во всем мире 7 февраля, вскоре будет анонсирован в Китае – новинка уже была сертифицирована TENAA, китайским органом по сертификации.

Речь идет об устройстве с модельным номером PBH110, которое недавно прошло тест AnTuTu и набрало более 1,3 миллиона баллов в тестах производительности. TENAA перечислила характеристики OnePlus 11 на своем веб-сайте, оставив мало места для воображения в отношении смартфона.

OnePlus 11 построен на базе 6,7-дюймового дисплея QHD+ AMOLED, который (по слухам) получит частоту обновления 120 Гц. Основной «железа» стал 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3,18 ГГц. Таким образом, речь идет о Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

OnePlus 11 будет доступен в вариантах ОЗУ (12 ГБ, 16 ГБ) и хранилища (256 ГБ, 512 ГБ), а также комплектуется батареей номинальной емкостью 2435 мАч. Скорее всего, это размер одной ячейки, поэтому общая номинальная емкость составит 4870 мАч.

Разрешение фронтальной камеры OnePlus 11 составит 16 Мп. Тыловая камера представлена связкой трех сенсоров: 50 Мп основного, 48 Мп сверхширокоугольного и 32 Мп с теле- фотообъективом. Кроме того, OnePlus ранее подтвердил, что OnePlus 11 будет иметь настройку камеры Hasselblad.

Толщина OnePlus 11 составит 8,53 мм, вес 205 г. Естественно, новинка поддерживает сети 5G, а также оснащена сканером отпечатков пальцев в дисплее. Несмотря на то, что TENAA не упоминает версию Android, работающую на смартфоне, благодаря AnTuTu мы знаем, что речь идет об Android 13.