Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц

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Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц

26.12.2022, MForum.ru

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Вместе с анонсом Honor 80 GT компания представила планшет Pad V8 Pro. Новинка представляет собой первоклассный планшет Honor, обладающий приличной производительностью.

Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц

Honor Pad V8 Pro построен на базе большой 12,1-дюймовой ЖК-панели IPS с разрешением 2560 x 1600 пикселей, с 10-битной глубиной цвета, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и частотой обновления 144 Гц. По словам Honor, это первый планшет с частотой обновления 144 Гц.

Еще одним интересным моментом является сертификация IMAX Enhanced, которая позволит пользователям транслировать контент, соответствующий этому стандарту. Раньше это было распространено только в телевизорах, но теперь эта функция появилась и в мире планшетов. Для более полного мультимедийного опыта устройство также может похвастаться набором из восьми мощных динамиков с поддержкой объемного звука DTS: X.

Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц

Хороший дисплей пригодится и в играх, поскольку устройство оснащено мощным процессором Dimensity 8100 SoC, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Как это обычно бывает с планшетами, параметры камер не особо впечатляют: на задней панели 13 Мп с апертурой f/2.0, на передней – 5 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/2.2 и фиксированным фокусом.

Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц

Питается новинка от большой батареи емкостью 10 050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт. Honor V8 Pro поставляется с Android 12 и Magic UI 7.0 из коробки. Также отметим наличие магнитной клавиатуры и цифрового пера.

Доступные цвета: серый, синий и оранжевый, причем последний имеет текстуру искусственной кожи. Варианты Grey и Blue покрыты алюминием. Цена Honor V8 Pro начинается с 2599 юаней (375 долларов США) за вариант 8 ГБ / 128 ГБ, в то время как за версии 8 ГБ / 256 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ просят 2899 юаней (420 долларов США) и 3299 юаней (475 долларов США), соответственно. Предварительные заказы уже открыты, а фактические продажи начнутся 30 декабря. Поступит ли планшет за пределы Китая, пока неизвестно.

Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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