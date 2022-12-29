Слухи: Samsung Galaxy A34 Appears на Dimensity 1080 SoC замечен в Geekbench

MForum.ru
29.12.2022,
Ожидается, что Samsung представит следующее поколение смартфонов серии Galaxy A в ближайшие недели. Одной из новинок станет Galaxy A34.
Слухи об этом смартфоне циркулируют уже достаточно давно, как и о других новинках А-серии. Однако теперь Galaxy A34 был замечен на Geekbench. Если быть точным, то это южнокорейский вариант смартфона с номером модели SM-A346N.
Согласно листингу, эта версия устройства базируется на чипсете MediaTek Dimensity 1080 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Хотя, наверняка, будут и другие варианты конфигурации памяти. Что касается программного обеспечения – речь идет об Android 13.
Samsung Galaxy A34 способен набрать около 778 баллов и 2332 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Другими словами, он будет иметь достаточную производительность для смартфона среднего класса.
Согласно предыдущим утечкам, Samsung Galaxy A34 поступит в продажу с новым дизайном. Кроме того, он поделится своим дизайном с Galaxy A54 и другими телефонами серии Galaxy A, которые еще не выпущены.
Samsung Galaxy A34 будет оснащен вертикально ориентированной тройной задней камерой, состоящей из основного датчика, сверхширокоугольного и макро. Датчика глубины сцены не ожидается, впрочем, этот номинальный сенсор зачастую и не нужен.
По имеющимся данным, Samsung Galaxy A34 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9. И последнее, но не менее важное: его размеры составляют 161,3 x 77,7 x 8,2 мм.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru
08.12. [Новости компаний] Розница: В МТС провели анализ рынка гаджетов - смартфоны Apple сохраняют лидерство по выручке / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G могут анонсировать в ближайшее время / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A34 Appears на Dimensity 1080 SoC замечен в Geekbench / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Poco C50 представят 3 января, X5 5G прошел сертификацию / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9a 5G получил Snapdragon 695 и 64 Мп камеру / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 80 GT на базе Snapdragon 8 Gen 1+ / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: TENAA раскрыла спецификации OnePlus 11 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT3 – компактный защищенный планшет на Helio P22с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Lenovo Tab M9 с 9-дюймовым дисплеем и Helio G80 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Neo 7 Racing Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru