Слухи: Samsung Galaxy A34 Appears на Dimensity 1080 SoC замечен в Geekbench

29.12.2022, MForum.ru

Ожидается, что Samsung представит следующее поколение смартфонов серии Galaxy A в ближайшие недели. Одной из новинок станет Galaxy A34.

Слухи об этом смартфоне циркулируют уже достаточно давно, как и о других новинках А-серии. Однако теперь Galaxy A34 был замечен на Geekbench. Если быть точным, то это южнокорейский вариант смартфона с номером модели SM-A346N.

Согласно листингу, эта версия устройства базируется на чипсете MediaTek Dimensity 1080 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Хотя, наверняка, будут и другие варианты конфигурации памяти. Что касается программного обеспечения – речь идет об Android 13.

Samsung Galaxy A34 способен набрать около 778 баллов и 2332 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Другими словами, он будет иметь достаточную производительность для смартфона среднего класса.

Согласно предыдущим утечкам, Samsung Galaxy A34 поступит в продажу с новым дизайном. Кроме того, он поделится своим дизайном с Galaxy A54 и другими телефонами серии Galaxy A, которые еще не выпущены.

Samsung Galaxy A34 будет оснащен вертикально ориентированной тройной задней камерой, состоящей из основного датчика, сверхширокоугольного и макро. Датчика глубины сцены не ожидается, впрочем, этот номинальный сенсор зачастую и не нужен.

По имеющимся данным, Samsung Galaxy A34 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9. И последнее, но не менее важное: его размеры составляют 161,3 x 77,7 x 8,2 мм.