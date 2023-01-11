Слухи: Huawei P60 и P60 Pro представят в марте

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Слухи: Huawei P60 и P60 Pro представят в марте

11.01.2023, MForum.ru

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Серии Huawei P50 уже больше года. Эти смартфоны были выпущены в августе 2021 года, однако компания не отказалась от нового флагмана P-серии. Согласно утечкам, Huawei P60 и P60 Pro будут представлены в марте этого года. Новинки будут оснащены улучшенными камерами, лучшими экранами и батареями большей емкости.

Слухи: Huawei P60 и P60 Pro представят в марте

Предполагается, что Huawei P60 Pro получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, его разрешение составит 1440 x 3200 пикселей (по сравнению с 1228 x 2700 пикселей на P50 Pro). Он будет использовать высокочастотное затемнение PWM (1920 Гц). Поставщик экранов – BOE. В вырезе будет встроена 32-мегапиксельная селфи-камера.

Задняя камера Huawei P60 Pro будет включать в себя основной датчик на 50 МП (новый Sony IMX888). Сверхширокоугольный также будет 50 МП (возможно, IMX858 вместо 13 МП у P50 Pro). Телеобъектив может использовать тот же 64-мегапиксельный датчик (OmniVision OV64B).

Конфигурация камеры базового Huawei P60 иная. Его основная камера должна использовать 52-мегапиксельный IMX789, датчик 1/1,35 дюйма с пикселями 1,12 мкм. К нему присоединятся 50-мегапиксельная сверхширокая (IMX858) и 16-мегапиксельная телекамера (возможно IMX351).

Камеры обоих новинок будут основаны на собственной системе обработки изображений XMAGE. Согласно слухам, переменная апертура, которую мы видели на Mate 50 Pro, появится во всех P60.

Тот же источник утверждает, что P60 Pro будет оснащен 4G-версией чипсета Snapdragon 8+ Gen 1 и батареей емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Для сравнения, у P50 Pro был Snapdragon 888 4G и батарея емкостью 4360 мАч с зарядкой 66 Вт/50 Вт.

Ожидается, что серия Huawei P60 перенесет некоторые функции из серии Mate 50, такие как закаленное стекло Kunlun для экрана (телефоны также будут иметь рейтинг IP68 для защиты от пыли и воды). Кроме того, они должны поддерживать спутниковую связь, хотя для этого будет использоваться группировка BeiDou, которая может иметь ограниченную поддержку за пределами Китая (как в случае с телефонами Mate 50).

Официальной информации от Huawei по этим устройствам пока нет.

Слухи: Huawei P60 и P60 Pro представят в марте

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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