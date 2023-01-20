Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч

20.01.2023, MForum.ru

Vivo Y55s 5G официально представлен на Тайване. Это устройство немного отличается от одноименного телефона, выпущенного в декабре 2021 года. Основные отличия новинки – дисплей разрешением FullHD+, чипсет с поддержкой 5G, большая батарея и 50 Мп сдвоенная тыловая камера.

Vivo Y55s 5G оснащен 6,55-дюймовой IPS-панелью с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры. Разрешение экрана составляет 1080x2408 пикселей, соотношение сторон 20:9, частота обновления 60 Гц. Экран поддерживает цветовую гамму NTSC 96%, а соотношение площади экрана к площади передней панели – 90,6%. Кнопка питания, расположенная на правой стороне устройства, интегрирована со сканером отпечатков пальцев.

Аппаратная часть Vivo Y55s 5G базируется на чипсете Dimensity 700. Новинка поставляется с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, объем встроенной памяти 128 ГБ. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Программная составляющая – ОС Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12.

На задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный портретный объектив и светодиодная вспышка. Телефон поддерживает запись видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду (фронтальная камера) / 60 кадров в секунду (тыловая камера). Также Y55s 5G предлагает такие функции как поддержка двух SIM-карт, 5G, две SIM-карты, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Цены новинки составляют 7 990 / 8490 тайваньских долларов за варианты с 4 и 6 Гб ОЗУ, соответственно. Купить устройство можно в синем (Galaxy Blue) и черном (Star Black) цветах.