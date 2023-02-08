Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием

08.02.2023, MForum.ru

Наряду с Ace 2 OnePlus анонсировала наушники Buds Ace TWS. Они предназначены для мобильных геймеров и любителей аудио-видео, каждый наушник оснащен 12,4-миллиметровой диафрагмой с титановым покрытием.

OnePlus Buds Ace поставляются с эквалайзером BassWave, который интеллектуально анализирует источник звука и динамически компенсирует некоторые слабые низкочастотные источники звука. Наушники TWS также имеют три предустановки звука — Balanced (по умолчанию), Crisp и Clear. Кроме того, у пользователя есть возможность настроить эквалайзер по своему вкусу.

OnePlus Buds Ace поставляются с эквалайзером BassWave, который интеллектуально анализирует источник звука и динамически компенсирует некоторые слабые низкочастотные источники звука. Наушники TWS также имеют три предустановки звука — Balanced (по умолчанию), Crisp и Clear. Кроме того, у пользователя есть возможность настроить эквалайзер по своему вкусу.

В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 41 мАч, а в зарядном футляре — аккумулятор емкостью 480 мАч. OnePlus рекламирует автономность до 7 часов воспроизведения музыки с кодеком AAC, громкостью 50% и отключенным ANC. С учетом подзарядки от кейса автомность составит до 36 часов. При включенном ANC общее время воспроизведения музыки сокращается до 5 часов и 27 часов соответственно.

Говоря об аудиовызовах, OnePlus заявляет, что Buds Ace обеспечит до 4 часов автономной работы с кодеком AAC, громкостью 50% и отключенным ANC, который можно продлить до 19 часов за счет подзарядок от кейса. С включенным ANC вы получаете до 3,5 часов автономной работы и до 17 часов с подзарядкой от кейса.

Как только в наушниках закончится заряд, быстрая 10-минутная зарядка обеспечит 5 часов воспроизведения.

Наушники OnePlus Buds Ace TWS будут доступны в белом и черном цветах по цене 249 юаней. Продажи начнутся 13 февраля в Китае, но уже сейчас можно их предварительно забронировать через официальный китайский сайт компании.