Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием

MForum.ru
08.02.2023,
Наряду с Ace 2 OnePlus анонсировала наушники Buds Ace TWS. Они предназначены для мобильных геймеров и любителей аудио-видео, каждый наушник оснащен 12,4-миллиметровой диафрагмой с титановым покрытием.
OnePlus Buds Ace поставляются с эквалайзером BassWave, который интеллектуально анализирует источник звука и динамически компенсирует некоторые слабые низкочастотные источники звука. Наушники TWS также имеют три предустановки звука — Balanced (по умолчанию), Crisp и Clear. Кроме того, у пользователя есть возможность настроить эквалайзер по своему вкусу.
OnePlus Buds Ace поставляются с эквалайзером BassWave, который интеллектуально анализирует источник звука и динамически компенсирует некоторые слабые низкочастотные источники звука. Наушники TWS также имеют три предустановки звука — Balanced (по умолчанию), Crisp и Clear. Кроме того, у пользователя есть возможность настроить эквалайзер по своему вкусу.
В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 41 мАч, а в зарядном футляре — аккумулятор емкостью 480 мАч. OnePlus рекламирует автономность до 7 часов воспроизведения музыки с кодеком AAC, громкостью 50% и отключенным ANC. С учетом подзарядки от кейса автомность составит до 36 часов. При включенном ANC общее время воспроизведения музыки сокращается до 5 часов и 27 часов соответственно.
Говоря об аудиовызовах, OnePlus заявляет, что Buds Ace обеспечит до 4 часов автономной работы с кодеком AAC, громкостью 50% и отключенным ANC, который можно продлить до 19 часов за счет подзарядок от кейса. С включенным ANC вы получаете до 3,5 часов автономной работы и до 17 часов с подзарядкой от кейса.
Как только в наушниках закончится заряд, быстрая 10-минутная зарядка обеспечит 5 часов воспроизведения.
Наушники OnePlus Buds Ace TWS будут доступны в белом и черном цветах по цене 249 юаней. Продажи начнутся 13 февраля в Китае, но уже сейчас можно их предварительно забронировать через официальный китайский сайт компании.
© Антон Печеровый,
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