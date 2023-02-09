Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч

MForum.ru

Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч

09.02.2023, MForum.ru

HKUST Xunfei запустила «обучающую машину» T20 Pro AI в Китае. Технически новинка представляет планшет с качественным экраном и емким АКБ. В части дизайна HKUST Xunfei T20 Pro использует простую конструкцию, аналогичную предыдущей итерации. Задняя часть выполнена из авиационного алюминия.

Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч

Диагональ экрана HKUST Xunfei T20 Pro составляет 13,3 дюйма при разрешении 2,5K и частоте обновления 90 Гц. Планшет имеет сертификацию защиты глаз TUV Rheinland, а также сертификацию стандарта дисплея Eyesafe 2.0. Кроме того, новинка получила датчик ToF, напоминающий пользователю о расстоянии до экрана в реальном времени, и датчик внешней освещенности RGB. Планшет предлагает глобальную защиту глаз AI и защиту положения сидя.

HKUST Xunfei T20 Pro оснащен восьмиядерным процессором UNISOC, подробности о чипе не сообщаются. Камера имеет флип-дизайн, который хорошо подходит для распознавания ИИ. Функциональность AI полезна при съемке текста из учебников или других учебных материалов. Аккумулятор емкостью 12 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и может использоваться в течение длительного времени. В комплект также входит портативный вращающийся защитный чехол и стилус второго поколения.

Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч

T20 Pro, предоставляет учащимся рекомендации по распознаванию изображений, а также другие образовательные ресурсы. Планшет позиционируется как устройство для персонализированного обучения студентов и повышения производительности. Обучающая машина с искусственным интеллектом HKUST Xunfei T20 Pro доступна в Китае по цене 8 999 юаней. Его можно приобрести на платформах электронной коммерции, таких как Jingdong.

Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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