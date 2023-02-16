Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально

MForum.ru
16.02.2023,
Vivo выпустила в Индии новый смартфон среднего класса под названием Vivo Y100. Устройство поддерживает подключение 5G и имеет заднюю панель, меняющую цвет.
Vivo Y100 оснащен 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Экран сертифицирован HDR10+ и имеет каплевидный вырез, в котором находится селфи-камера.
Vivo Y100 базируется на процессоре MediaTek Dimensity 900 SoC с восемью ядрами и графическим сопроцессором Mali G68. Он получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, из которых 8 Гб может использоваться в качестве виртуального ОЗУ. Устройство работает на FunTouchOS 13, основанной на последней версии Android 13.
Vivo Y100 оснащен тройной задней камерой, состоящей из основного датчика на 64 МП с оптической стабилизацией изображения и двух датчиков разрешением 2 МП. Разрешение сэлфи-камеры – 16 Мп.
Vivo Y100 доступен в цветах Metal Black (черный), Twilight Gold (золотистый) и Pacific Blue (голубой). Задняя панель цветов Twilight Gold и Pacific Blue способна менять цвет под воздействием солнечного света. Переход к оттенку оранжевого и цвета морской волны соответственно. Устройство весит 181 грамм, размеры 158,91×73,53×7,73 мм. Что касается подключения, Vivo Y100 поддерживает две SIM-карты, 5G, WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, Глонасс, BeiDou и Galileo.
Версия Vivo Y100 с 8 ГБ + 128 ГБ памяти стоит в Индии 24 999 рупий. В течение ограниченного времени Vivo предлагает скидку в размере 1000 рупий для клиентов, использующих кредитные и дебетовые карты HDFC, ICICI и SBI для совершения покупки. Смартфон можно купить в Flipkart и Vivo Store.
© Антон Печеровый,
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