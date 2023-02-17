Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023

MForum.ru

Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023

17.02.2023, MForum.ru

На Всемирном мобильном конгрессе 2023 года (MWC) будет представлен ZTE Nubia Pad 3D. Nubia Pad 3D подчеркнет современные технологии ZTE 5G и предложит 3D-эффекты без использования специальных очков. Анонс Nubia Pad 3D состоится 28 февраля.

Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023

Размещенное в Weibo сообщение раскрыло подробности о ZTE Nubia Pad 3D. Утверждается, что планшет является первым в мире с технологией искусственного интеллекта для показа трехмерных изображений. Технологии, демонстрируемые Nubia Pad 3D, имитируют 3D-эффекты. Устройство будет отслеживать положение глаз пользователя, на основе чего моделировать трехмерное изображение без помощи специальных очков. Он также не требует специального дисплея барьера параллакса для 3D-изображений.

ZTE Nubia Pad 3D получит две фронтальные камеры и тонкую рамку. Между двумя датчиками камеры находится большой датчик, вероятно, обеспечивающий 3D-эффекты, хотя механизм реализации 3D-эффекта выглядит непонятным.

Мероприятие пройдет в Барселоне, Испания, стенд ZTE находится в зале 3 Fira Gran Via. Более подробная информация, включая спецификации и информацию о доступности/ценах, будет предоставлена при запуске.

Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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