Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки

27.02.2023, MForum.ru

Доступную линейку смартфонов бренд Nokia пополнили два новых смартфона – Nokia C32 и Nokia C22. Nokia C32 — первый смартфон серии C с 50-мегапиксельной камерой, а также стеклом на передней и задней панелях. Обе новинки получили степень защиты IP52 от пыли и водяных брызг.

На передней панели Nokia C32 и C22 установлен 6,5-дюймовый ЖК-дисплей HD+ со слегка изогнутым 2,5D-стеклом. Еще одна общая черта новинок — батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт и заявлением о продолжительности работы до трех дней. Nokia заявляет, что срок службы батареи увеличивается за счет управления экономией заряда батареи на основе искусственного интеллекта.

Nokia C32 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, 50-мегапиксельной основной камерой с ночным режимом, портретным режимом и автоматическим HDR, а также 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки. На передней панели разместилась 8-мегапиксельная селфи-камера, которая поддерживает разблокировку по лицу, в том числе в маске.

Nokia C32 оснащен SoC Unisoc SC9863A с 3 ГБ или 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ памяти. Встроенную память можно расширить с помощью карт microSD. Nokia C32 работает под управлением Android 13, производитель пообещал выпускать ежеквартальные обновления безопасности в течение двух лет. Nokia C32 уже поступил в продажу в угольном Charcoal, зеленом Autumn Green и розовом Beach Pink. Цена стартует от €129.

Задняя панель Nokia C22 выполнена из пластика, и снабжена встроенным сканером отпечатков пальцев. На задней панели разместились 13-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный макросенсор, а на передней — та же 8-мегапиксельная селфи-камера. Nokia C22 поставляется с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Nokia C22 выпускается в черном Midnight Black и коричневом Sand, а его цена составляет €109.