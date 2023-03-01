Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D

01.03.2023, MForum.ru

Помните повальное увлечение 3D около десяти лет назад? Производители телевизоров и смартфонов стремились анонсировать какие-то возможности просмотра 3D на своих устройствах, но в конечном итоге эта технология была отвергнута.

На MWC 2023 ZTE объявила об интересном подходе к своему nubia Pad 3D – первому Android-планшету компании, предлагающему просмотр 3D без очков.

Nubia Pad 3D создан совместно с Leia Inc — компанией, специализирующейся на оборудовании для 3D-дисплеев и услугах по работе с контентом. Nubia Pad 3D оснащен 12,4-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Панель имеет разработанный Leia Inc запатентованный слой DLB с режимом Leia 3D Lightfield. Кроме того, с помощью встроенного программного обеспечения можно преобразовывать стандартный 2D-контент в 3D в режиме реального времени.

Есть двойные 8-мегапиксельные фронтальные камеры, которые используются для отслеживания лица пользователя, чтобы обеспечить просмотр 3D без очков. Причем, речь идет не только о просмотре 3D-контента, вы также можете снимать 3D-фото и видео или сканировать объекты с помощью фронтальных или тыловых камер. Разрешение тыловых камер – 16 Мп.

Nubia Pad 3D оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 и 128/256 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9700 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС – Android 13.

Партнерство ZTE и Leia Inc распространяется на программное обеспечение: Pad 3D поставляется с предустановленными несколькими приложениями Leia 3D, а также магазином Leia Appstore, который может похвастаться более чем 50 3D-играми, а также более чем 1200 3D-образовательными приложениями.

ZTE nubia pad 3D поступит в предзаказ с 25 марта, открытые продажи запланированы на 11 апреля. Информация о ценах еще не объявлена.