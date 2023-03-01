Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч

01.03.2023, MForum.ru

В январе Samsung представила Galaxy A14 5G, который поставляется с Exynos 1330 или Dimensity 700 SoC в зависимости от рынка. Теперь компания представила версию 4G, которая похожа на Galaxy A14 5G, но отличается по «железу».

Во-первых, Samsung Galaxy A14 4G, как и ожидалось, оснащен другим чипом. Samsung не упомянула его название на своем официальном сайте, но это может быть SoC Helio G80. Частота обновления экрана также снизилась с 90 Гц до 60 Гц.

Samsung Galaxy A14 4G оснащен 13-мегапиксельной селфи-камерой (как и его аналог 5G), но тыловые камеры иные. На обоих смартфонах установлена 50-мегапиксельная основная камера, к которой присоединяется 2-мегапиксельная макрокамера, но 2-мегапиксельный датчик глубины в версии 5G заменен на 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру в модели 4G.

Также стоит отметить, что Samsung Galaxy A14 4G использует Bluetooth 5.1 вместо 5.2 и поставляется с одной конфигурацией памяти — 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Тем не менее, у него есть специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 ТБ.

Другие особенности Samsung Galaxy A14 4G включают 6,6-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FullHD+, USB-C, NFC и разъем для наушников 3,5 мм. Samsung Galaxy A14 4G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт и снабжен боковым считывателем отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Samsung не упомянул, какую версию Android Galaxy A14 4G использует из коробки. Но надеемся, что она такая же, как и у 5G-варианта — Android 13.

Информации о цене и сроках релиза пока нет.