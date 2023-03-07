Микроэлектроника: Tesla сократит применение SiC-компонентов

07.03.2023, MForum.ru

Tesla заявила, что намерена снизить стоимость силовых агрегатов своих автомобилей, на 3/4 сократив использование в них транзисторов из карбида кремния, а также отказавшись от использования в двигателях редкоземельных металлов. Об этом сообщает "Век".

Акции крупных производителей SiC отреагировали на эту новость снижением курса.

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теги: микроэлектроника

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