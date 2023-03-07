Микроэлектроника: Бангладеш хотела бы нарастить свое участие на рынках современных технологий

07.03.2023, MForum.ru

С чем у вас ассоциируется Бангладеш? Для меня, как никогда там не бывавшего, это бенгальские тигры, джунгли и мангровый лес, а еще бедность. Именно это, последнее, точнее низкая стоимость рабочей силы, стимулирует развертывание в Бангладеш зарубежных предприятий по производству микроэлектроники.

В Бангладеш это прекрасно понимают и готовы получить свою часть пирога. У Бангладеш есть потенциал для экспорта полупроводников на сумму $3 млрд в ближайшие 5 лет, заявляет Салман Ф. Рахман, советник премьер-министра по частной промышленности и инвестициям. Об этом рассказывает The Daily Star.

В Министерстве ИКТ Бангладеш подготовили дорожную карту развития полупроводниковой промышленности. В стране также намерены заниматься ИИ, IoT и робототехникой. В правительстве ожидают, что это позволит Бангладеш выбраться из статуса "страны со средним уровнем дохода".

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теги: микроэлектроника

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