Микроэлектроника: В Sony попробуют удаленку

08.03.2023, MForum.ru

Sony планирует сделать крупные инвестиции в свой полупроводниковый бизнес. А, значит, компании понадобятся разработчики, много разработчиков. Но поскольку внимание к полупроводниковой индустрии сейчас повсеместно, в этой области ситуация крайне конкурентна, инженеров разбирают, как блины в первый день масленицы.

В Sony решили пойти нетрадиционным для японской компании путем - предложить новым сотрудникам работу в удаленном режиме на постоянной основе, рассказывает Strata-gee.com. Стоит отметить, что удаленка, даже после антиковидной истерии, остается редкой в Японии, где от инженеров обычно требовали не только совместной работы в лаборатории, но и совместного проведения досуга.

Пока что речь идет, скорее, об эксперименте, на удаленку будут приглашать не всех новых сотрудников, а только специалистов с редким сочетанием компетенций, они должны разбираться в ИИ, облачных технологиях и в обработке изображений. Заниматься им предстоит разработкой решений Edge AI.

А вот другой барьер японцы так и не смогли (не захотели) преодолеть. Набирать сотрудников Sony планирует исключительно из числа жителей страны.

Если попытка будет признана удачной, то этот опыт будет распространен и на другие подразделения Sony.

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теги: микроэлектроника

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