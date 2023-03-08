Микроэлектроника: В Sony попробуют удаленку

MForum.ru
08.03.2023,
Sony планирует сделать крупные инвестиции в свой полупроводниковый бизнес. А, значит, компании понадобятся разработчики, много разработчиков. Но поскольку внимание к полупроводниковой индустрии сейчас повсеместно, в этой области ситуация крайне конкурентна, инженеров разбирают, как блины в первый день масленицы.
В Sony решили пойти нетрадиционным для японской компании путем - предложить новым сотрудникам работу в удаленном режиме на постоянной основе, рассказывает Strata-gee.com. Стоит отметить, что удаленка, даже после антиковидной истерии, остается редкой в Японии, где от инженеров обычно требовали не только совместной работы в лаборатории, но и совместного проведения досуга.
Пока что речь идет, скорее, об эксперименте, на удаленку будут приглашать не всех новых сотрудников, а только специалистов с редким сочетанием компетенций, они должны разбираться в ИИ, облачных технологиях и в обработке изображений. Заниматься им предстоит разработкой решений Edge AI.
А вот другой барьер японцы так и не смогли (не захотели) преодолеть. Набирать сотрудников Sony планирует исключительно из числа жителей страны.
Если попытка будет признана удачной, то этот опыт будет распространен и на другие подразделения Sony.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника
--
Публикации по теме:
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Бангладеш хотела бы нарастить свое участие на рынках современных технологий / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Tesla сократит применение SiC-компонентов / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: США готовят очередной удар по экономике Китая / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония может возобновить поставки в Южную Корею материалов для производства чипов / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Foxconn решили не ждать финансовой поддержки от правительства Индии? / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru