Микроэлектроника: Нидерланды ограничат экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Теперь и DUV

09.03.2023, MForum.ru

Понятно, что "сопротивление" властей Нидерландов проходило в рамках торговли с США по теме, "а что мы получим в обмен", а у США было что предложить в этом плане. Всем сторонам процесса было ясно, что ограничения будут введены, понимали это и в Нидерландах, и в Китае.

Так что сейчас это скорее "официальная часть", ритуальные заявления и работа с общественным мнением. А все необходимые договоренности были достигнуты много раньше. Важно то, что если до сих пор в этих заявлениях не было конкретики, то вчера она появилась - в полном соответствии с моими ожиданиями, как сообщает CNBC, новые ограничения затронут не только EUV, но и DUV-машины. Это не полный запрет на их поставку, ASML придется получать заявки на получение экспортных лицензий.

Больше деталей, например, будут ли затронуты сервисные контракты - а у ASML в Китае проданного ранее оборудования - более, чем на 8 млрд евро, мы узнаем только ближе к лету 2023 года, а пока что китайцы, вероятно, продолжат закупаться необходимым оборудованием ASML, в том числе и впрок.

Продолжат, возможно, и позднее. Просто теперь в Китае будут понимать, что между ними и ASML появился рубильник в виде экспортных лицензий, дернув за который, в любой момент можно будет остановить поставку этого оборудования. Что, возможно, заставит Китай быть более сдержанным во внешней политике.

В ASML даже рассчитывают на то, что продажи оборудования этой компании в Китае останутся примерно на том же уровне что и годом ранее - 2,2 млрд евро в 2023 году (было 2,3 млрд в 2022 году). Учитывая, что такие крупные клиенты ASML как TSMC и Intel сейчас расширяются, финансовые показатели компании в целом в 2023 году могут даже вырасти.

Ждем теперь большей ясности от Японии, также в отношении ужесточений по части поставок в Китай производственного оборудования для выпуска микросхем. Вряд ли стоит сомневаться, что и японские власти введут ограничения, возможно, аналогичные тем, что обещают ввести в Нидерландах.

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теги: микроэлектроника

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