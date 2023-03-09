Микроэлектроника: Нидерланды ограничат экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Теперь и DUV

MForum.ru
09.03.2023,
Понятно, что "сопротивление" властей Нидерландов проходило в рамках торговли с США по теме, "а что мы получим в обмен", а у США было что предложить в этом плане. Всем сторонам процесса было ясно, что ограничения будут введены, понимали это и в Нидерландах, и в Китае.
Так что сейчас это скорее "официальная часть", ритуальные заявления и работа с общественным мнением. А все необходимые договоренности были достигнуты много раньше. Важно то, что если до сих пор в этих заявлениях не было конкретики, то вчера она появилась - в полном соответствии с моими ожиданиями, как сообщает CNBC, новые ограничения затронут не только EUV, но и DUV-машины. Это не полный запрет на их поставку, ASML придется получать заявки на получение экспортных лицензий.
Больше деталей, например, будут ли затронуты сервисные контракты - а у ASML в Китае проданного ранее оборудования - более, чем на 8 млрд евро, мы узнаем только ближе к лету 2023 года, а пока что китайцы, вероятно, продолжат закупаться необходимым оборудованием ASML, в том числе и впрок.
Продолжат, возможно, и позднее. Просто теперь в Китае будут понимать, что между ними и ASML появился рубильник в виде экспортных лицензий, дернув за который, в любой момент можно будет остановить поставку этого оборудования. Что, возможно, заставит Китай быть более сдержанным во внешней политике.
В ASML даже рассчитывают на то, что продажи оборудования этой компании в Китае останутся примерно на том же уровне что и годом ранее - 2,2 млрд евро в 2023 году (было 2,3 млрд в 2022 году). Учитывая, что такие крупные клиенты ASML как TSMC и Intel сейчас расширяются, финансовые показатели компании в целом в 2023 году могут даже вырасти.
Ждем теперь большей ясности от Японии, также в отношении ужесточений по части поставок в Китай производственного оборудования для выпуска микросхем. Вряд ли стоит сомневаться, что и японские власти введут ограничения, возможно, аналогичные тем, что обещают ввести в Нидерландах.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Чипы и чиплеты ВКонтакте
теги: микроэлектроника
--
Публикации по теме:
09.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Samsung Electronics увольняет 3% сотрудников в дочернем бизнесе в США / MForum.ru
08.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Sony попробуют удаленку / MForum.ru
08.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Хотите завод Intel? Дайте больше субсидий / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Бангладеш хотела бы нарастить свое участие на рынках современных технологий / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Tesla сократит применение SiC-компонентов / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru